В Петрозаводске новый театральный год начинает Семейный клуб Музыкального театра (6+)

В клубе бесплатно участвуют пришедшие на спектакль семьи с детьми.

Семейный клуб Музыкального театра Карелии начинает новый театральный год. Сам клуб был создан год назад, а его участниками стали семьи с детьми. После спектакля дети и взрослые отправляются в театральное закулисье, где им рассказывают и показывают тайны создания спектакля.

Все встречи проводятся в форме игры, а после занятия — обязательное фото на фоне декораций.

В ближайшую субботу, 10 сентября, состоится первое в этом сезоне занятие клуба. Дети и взрослые обсудят спектакль «Кошкин дом» (6+) по сказке Самуила Маршака на музыку Павла Вальгардта. Спектакль, очень доступный для маленьких зрителей, поставлен в лучших традициях отечественного детского музыкального театра.