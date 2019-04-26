В Петрозаводске обгоревшего мужчину доставили в больницу

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Мужчина получил ожог туловища второй степени, сообщили в МЧС Карелии.
В четверг, 25 апреля, в 21.00 с ул. Лесной, 22 в больницу доставили мужчину 1976 года с ожогами.
Диагноз: термический ожог туловища второй степени.
Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение БСМП.
Причины возгорания мужчины выясняют сотрудники МЧС Карелии.
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