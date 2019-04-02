В Петрозаводске объявились мошенники, которые ходят по домам под видом почтальонов

Почта России призывает граждан не покупать товары у мошенников, выдающих себя за работников почтовой сети, сообщает служба.

"По информации жителей Петрозаводска, в городе появились мошенники, предлагающие товары для дома от имени сотрудников почтовой сети. Нелегальные продавцы ходят по квартирам, убеждая жителей сделать покупку хозяйственных товаров "по выгодной цене" или посетить "большую распродажу" в почтовых отделениях", - говорится в сообщении.

Карельское управление федеральной почтовой службы предупреждает, что почтальоны не выполняют не свойственные им функции, не ходят по домам и не предлагают приобрести товары народного потребления.

Почта России призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников, предлагающих какие-либо товары или услуги на дому. В случае совершения попытки вымогательства под видом торговли личных данных или денежных средств необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.