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В Петрозаводске обманутый муж не застал любовника жены дома и избил его соседа-инвалида

Новости. Криминал
16:06, 31 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

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Петрозаводчанин, узнав об измене жены, избил и ограбил инвалида, у которого соперник снимал комнату.

В петрозаводскую полицию поступило сообщение о грабеже. Его жертвой стал 59-летний горожанин. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили обстоятельства произошедшего. Потерпевший, имеющий проблемы со здоровьем, рассказал, что вечером к нему в квартиру проник незнакомец. Агрессивный гость избил хозяина квартиры, после чего украл мобильный телефон, продукты и скрылся. Ущерб составил 10 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого, а сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали его.

По словам задержанного, он узнал о внебрачной связи своей супруги и решил лично пообщаться с потенциальным соперником. Выяснив, местонахождение квартиры, где недруг снимает комнату, он отправился на разборку. Однако того дома не оказалось, и мужчина обратил гнев на владельца квартиры. Тот, из-за проблем со здоровьем, не смог оказать сопротивления.

В отношении 48-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее поход в бар закончился для жителя Петрозаводска дракой и грабежом.

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