В Петрозаводске обновлен список злостных должников по аренде земли

В перечень крупнейших должников по арендной плате за землю по состоянию на 1 августа вошли 76 компаний Петрозаводска.

Обновленный список опубликован на официальном сайте администрации города.

В число должников вошли такие известные организации, как Многофункциональный центр недвижимости с задолженностью в размере 473,8 тыс. рублей, Карельский мясокомбинат (579 тыс. рублей), ООО "Этажи" (35,7 млн рублей).

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".