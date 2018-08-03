В Петрозаводске обокрали водителя, который не закрыл окно в автомобиле

У жителя Петрозаводска из автомобиля похитили магнитолу, антирадар, видеорегистратор и другие вещи.

Как сообщили в МВД Карелии, кража была совершена ночью. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.

"Вечером, припарковав автомобиль, владелец забыл закрыть форточку. Она и послужила приманкой для злоумышленника", - отметили в министерстве.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

"Полицейские задержали его во время попытки совершения еще одной кражи из автомашины. Часть украденных ранее вещей у него была изъята", - сообщили в МВД.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

"Подозреваемый доставлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста", - заключили в ведомстве.