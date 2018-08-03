В Петрозаводске обокрали водителя, который не закрыл окно в автомобиле

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У жителя Петрозаводска из автомобиля похитили магнитолу, антирадар, видеорегистратор и другие вещи.
Как сообщили в МВД Карелии, кража была совершена ночью. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.
"Вечером, припарковав автомобиль, владелец забыл закрыть форточку. Она и послужила приманкой для злоумышленника", - отметили в министерстве.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.
"Полицейские задержали его во время попытки совершения еще одной кражи из автомашины. Часть украденных ранее вещей у него была изъята", - сообщили в МВД.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
"Подозреваемый доставлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста", - заключили в ведомстве.
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