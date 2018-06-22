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Новости. Общество
07:25, 22 Июня 2018

В Петрозаводске общество пчеловодов попалось на торговле лекарствами без лицензии

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Карельское общество пчеловодов в магазине "Медовый дом" продавало лекарственные препараты для ветеринарного применения без разрешения, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

На основании жалобы, поступившей в Управление, специалисты надзорного ведомства проверили магазин, принадлежащий ООО "Карельское общество пчеловодов" в Петрозаводске.

В ходе проверки установили, что ООО "Карельское общество пчеловодов" осуществляет розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения в магазине "Медовый дом" с нарушениями.

У юридического лица отсутствует лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Кроме того, выявлены нарушения хранения реализуемых лекарственных препаратов: помещение магазина не оснащено приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами), витрина не пронумерована и не промаркирована, продавцы не имеют ветеринарного или фармацевтического образования.

Установленные нарушения являются административным правонарушением. По факту совершенных административных правонарушений в отношении ООО "Карельское общество пчеловодов" возбуждены административные производства, составлены протоколы об административном правонарушении, материалы дела переданы в Арбитражный суд Республики Карелия.

Лекарственные препараты, продаваемые без лицензии, изъяты.

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