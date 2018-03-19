В Петрозаводске обследуют, накормят и оденут бездомных

Жители города также могут помочь нуждающимся вещами.

Очередная общегородская акция для бездомных граждан "Экстренная помощь" состоится 22 марта на базе отделения временного пребывания для лиц без определенного места жительства центра социального обслуживания населения "Истоки".

Во время акции с 9.00 до 15.00 часов по адресу: ул. Кооперативная, 7а гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе из числа лиц без определенного места жительства (утратили жилье, нет работы, отсутствуют родственные связи), будут предоставлены следующие виды социальной и медицинской помощи: флюорографическое обследование; бесплатные прививки против инфекционных заболеваний; консультации врача-терапевта, юриста, психолога; консультации специалистов по социальной работе по оформлению (восстановлению) документов; бесплатное горячее питание; вещевая гуманитарная помощь. Медицинское обследование граждан проведут специалисты ГБУЗ "Городская поликлиника №2" и ГБУЗ "Республиканский противотуберкулезный диспансер".

Бездомных граждан до учреждения будут отвозить бесплатно.

Адреса стоянки автобуса 22 марта (время стоянки - 5 минут):

9.00 - почтовое отделение микрорайона Соломенное;

9.45 - остановка у магазина "Магнит" в микрорайоне Древлянка (бывший магазин "Находка" и Древлянский рынок);

10.00 - автовокзал (центральный вход) - ул. Чапаева, 3;

10.30 - остановка "Больница скорой медицинской помощи" (ул. Кирова, 40);

11.00 - остановка "Улица Сорокская" (напротив НУЗ "Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск");

11.30 - Кафедральный собор во имя Александра Невского (у центральных ворот) – пр. А. Невского, 32;

12.00 - Крестовоздвиженский собор (у центральных ворот) – ул. "Правды";

12.20 – конечная остановка на ул. Кемская.

Жители города также могут оказать содействие в проведении акции, предоставив информацию о ней тем, кто нуждается в помощи.

Кроме того, возможно, в вашем доме найдется мужская одежда и обувь в хорошем состоянии, которая не требуется членам семьи, но будет так необходима нуждающимся гражданам. Телефоны для справок: 73-13-55.