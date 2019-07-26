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Новости. Общество
15:12, 26 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске обустроят площадку для проведения ярмарки

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К юбилейной 25-ой ярмарке будет обустроена площадка на Инженерной, сообщили в администрации Петрозаводска.

Работы, которые ведутся по поручению Главы Петрозаводска, направлены на повышение комфортности и безопасности торговой зоны.

С 4 по 13 октября в столице Карелии будет проходить юбилейная 25-ая ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции. К этому событию планируется обустройство площадки в районе пересечения улицы Инженерной и проспекта Октябрьского: здесь выполнят работы по улучшению покрытия, по периметру площадки установят ограждение, оборудованное центральным входом, а также дополнительными воротами и калитками для посетителей и участников ярмарки. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

С весны 2018 года для петрозаводчан и гостей города организованы четыре ярмарки: более 450 продавцов представили свои товары на Инженерной, было создано свыше 700 торговых мест. Только на осенней сельскохозяйственной распродаже в течение десяти дней побывали более 30 тысяч человек.

Напомним, ранее благоустройство данной территории осуществлялось по программе поддержки местных инициатив. Прошлым летом для удобства посетителей на пустыре возле ярмарочной площадки была построена автомобильная парковка и оборудован тротуар.

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