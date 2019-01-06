В Петрозаводске ограничат движение из-за рождественских мероприятий

В ночь на Рождество будет ограничено автомобильное движение по улице Волховской, сообщили в администрации Петрозаводска.

В период с 20.00 6 января до 6.00 7 января запрещается движение всех видов транспортных средств на участке улицы Волховской - от улицы Правды до улицы Коммунистов.