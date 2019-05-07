В Петрозаводске ограничат движение

Временные ограничения введут на некоторых участках городских магистралей 8 и 9 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

8 мая с 20.00 будет запрещена остановка транспортных средств по Заводской линии, на площади Ленина и на проспекте Карла Маркса (от пл. Ленина до пл. Кирова).

9 мая с 9.00 до 16.30 будет перекрыто движение транспорта по ул. Гоголя (от ул. Герцена до Заводской линии), по Заводской линии, пл. Ленина, ул. Петербургской, пр. К. Маркса (от пл. Ленина до ул. Пушкинской), пл. Кирова, ул. Кирова (от ул. Г. Титова до пр. К. Маркса), ул. Куйбышева (от ул. Г. Титова до пл. Кирова), ул. Пушкинской (от ул. Г. Титова до пр. К. Маркса), ул. Фаддеевской, ул. Луначарского (от ул. Фаддеевской до наб. Гюллинга) и по ул. "Правды" (от ул. Казарменской до пр. К. Маркса).

С 12.00 до 16.00 будет запрещена остановка на Лесном проспекте у ТРК "Лотос Plaza" (по полосе движения от центра города в сторону района Древлянка).

С 16.30 до 23.00 движение транспорта будет перекрыто по площади Кирова, проспекту К. Маркса (от ул. Пушкинской до ул. Кирова), ул. Правды (от ул. Казарменской до пл. Кирова), ул. Куйбышева (от пл. Кирова до ул. Г. Титова).