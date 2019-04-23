В Петрозаводске около школы произошел крупный пожар

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Днем 23 апреля сгорели хозпостройки на площади 500 кв м, сообщили в МЧС Карелии.
Пожар произошел в 13.46 около школы №19 а районе Птицефабрики.
Огонь уничтожил хозпостройки на площади 500 кв м.
По информации МЧС, угрозы учащимся нет.
Погибших и пострадавших нет.
Подробности выясняются.
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