В Петрозаводске около школы произошел крупный пожар

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Днем 23 апреля сгорели хозпостройки на площади 500 кв м, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел в 13.46 около школы №19 а районе Птицефабрики.

Огонь уничтожил хозпостройки на площади 500 кв м.

По информации МЧС, угрозы учащимся нет.

Погибших и пострадавших нет.

Подробности выясняются.