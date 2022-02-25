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В Петрозаводске оперативник и кинолог задержали подозреваемого в краже

Новости. Происшествия
12:05, 01 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

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В МВД рассказали, как полицейские Петрозаводска раскрыли квартирную кражу.

В дежурную часть петрозаводской полиции обратился житель микрорайона Пятый поселок. Придя домой в коммунальную квартиру, мужчина обнаружил выбитую дверь, из шкафа пропали 7 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудник уголовного розыска установил личность 44-летнего подозреваемого. А затем при обследовании улиц оперативник и кинолог задержали его. К тому времени мужчина успел потратить большую часть средств на спиртное, 2 500 рублей выдал полиции. Он рассказал, что заходил в гости к соседке потерпевшего, но из-за жажды алкоголя преступил закон.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи из жилища. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Ранее сообщалось, что рецидивист воспользовался незащищенным велосипедом жительницы Петрозаводска.

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