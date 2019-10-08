В Петрозаводске оштрафовали водителей, проехавших по тротуару и едва не задавивших детей

За движение по тротуарам предусмотрен административный штраф, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, в сентябре женщина с коляской запечатлела на видео, как водители объезжают пробку и едут по тротуару около поликлиники №4. В это же время на тротуаре находились дети.



Сотрудники Госавтоинспекции города нашли нарушителей и оштрафовали их на 2 тысячи рублей.