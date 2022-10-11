В Петрозаводске оштрафовали водителя автобуса за то, что далеко остановился от края проезжей части

Сплошные проверки водителей автобусов продолжаются, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение ежедневных сплошных проверок автобусов, отметили в ведомстве.

Особое внимание уделяется проверке технического состояния автобусов, наличию необходимой документации, соблюдению водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения.

Накануне в отношении водителя автобуса был составлен административный материал по за остановку/стоянку далее первого ряда от края проезжей части.