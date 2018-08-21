В Петрозаводске осужден опасный рецидивист, судимый за убийство и разбой

В Петрозаводске мужчина признан виновным в совершении убийства, разбоя, покушении на угон, и шести кражах, сообщает СУСК по Карелии.

По информации ведомства 32-летний житель Пудожа обвинялся в убийстве, разбое, покушении на угон и в шести кражах.

Установлено, что 28 июня 2017 года в ходе разбойного нападения на знакомого пожилого мужчину он избил последнего до смерти, похитил личные вещи. Чтобы скрыть труп, подсудимый решил угнать его машину и на ней перевести убитого. Но опасаясь, что его увидят, не стал этого делать и скрылся с места преступления.

С апреля по июнь 2017 года подсудимый совершил шесть краж в Петрозаводске и Пудоже.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.