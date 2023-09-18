В Петрозаводске освятили первый в Карелии старообрядческий храм

Обряд освящения нового храма в Соломенном провел глава Русской старообрядческой церкви.

Об освящении первого в Республике Карелия старообрядческого храма рассказали ВГТРК «Карелия». Храм был освящен в воскресенье, 17 сентября.

Обряд освящения храма имени соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия провел глава старообрядческой церкви России, митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Новый храм построили в петрозаводском районе Соломенное. Рядом готовится место для приходского центра, где разместится воскресная школа.

Ранее «Столица на Онего» писала о том, что петрозаводчане поддержали идею строительство старообрядческого храма в Соломенном.