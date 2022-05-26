В Петрозаводске от рук вандалов пострадал «Колокол скорби»

Владимир Любарский сообщил об акте вандализма и о том, как с ним боролись инициативные горожане.

По словам главы карельской столицы Владимира Любарского, жители Петрозаводска регулярно участвуют в уборке города без просьб и напоминаний со стороны властей.

Так, недавно от рук вандалов в Петрозаводске пострадал памятник «Колокол скорби», посвященный жителям Карелии, погибшим в Чеченской войне. Участники КРОО «Ветераны боевых действий» привели памятник в порядок и закрасили надписи. Также они написали заявление в полицию с просьбой найти виновных.

Ранее Владимир Любарский рассказал о проявлениях гражданской инициативы в Петрозаводске — в частности, о группе энтузиастов, решивших оживить местное кинопроизводство.