В Петрозаводске отдых мужчины в ресторане закончился битьем посуды и администратора

Сотрудники Росгвардии в Карелии задержали на выходных буйных посетителей кафе и ресторана.

По сообщению Управления Росгвардии по республике, в минувшие выходные группы задержания Петрозаводского и Медвежьегорского отделов вневедомственной охраны выезжали в заведения общественного питания и отдыха. Причиной вызовов стали буйные посетители. Так, в ресторане в центре Петрозаводска 33-летний мужчина разбил посуду и ударил администратора заведения. А в кафе Медвежьегорска неизвестный гражданин разбил защитный экран и стекло витрины – выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Москвы устроил пьяный дебош в гостинице в Приладожье Карелии.