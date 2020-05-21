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В Петрозаводске откроется ковид-стационар для беременных и тех, кто нуждается в операции (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 22 Мая 2020
фото: © Официальная страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонаткте"
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Завершается подготовка помещений стационара роддома им. Гуткина К.А. на улице Луначарского для приема пациентов COVID-19.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", в помещении расформированной женской консультации будут оказывать экстренную хирургическую и гинекологическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам, контактировавшим с ковид-положительными гражданами. 



"На первом и третьем этажах ремонт полностью проведен, на втором этаже сделан частично. Оборудованы "чистая" и "грязная" зоны, шлюз, место санитарной обработки и место утилизации медицинских отходов. Установлена новая кислородная разводка в палатах реанимации на втором и третьем этажах, обновлена электрическая проводка", – написал министр.

Отделение планируют открыть в июне. Это будет первый ковид-стационар для оказания хирургической помощи, организованный в Карелии.

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