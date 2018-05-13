В Петрозаводске откроется Школа для пациентов с ВЗК

Первое занятие для жителей Карелии, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, пройдет 18 мая.

В Школе для пациентов с ВЗК врачи-специалисты расскажут о диагностике и современных принципах терапии воспалительных заболеваний кишечника, обеспечении лекарственными препаратами, особенностях питания больных во время обострения и в ремиссии. На первом занятии состоится презентация общества поддержки пациентов с ВЗК "Доверие", обсудят организационные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с ВЗК в Карелии.

Школа для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника откроется 18 мая в конференц-зале Медицинского института ПетрГУ (ул. Красноармейская, д.31). Занятие состоится с 16.00 до 19.00.