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В Петрозаводске открылся турнир памяти создателя школы самбо в Карелии Ильи Шегельмана

Новости. Спорт
13:41, 16 Мая 2021
фото: Владимир Любарский / ВК
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В столице Карелии стартовал детско-юношеский турнир «Легенды Самбо. Начало. Памяти основоположника самбо в Карелии Ильи Романовича Шегельмана».

Соревнования проходят в ФОК «Газпром» в Петрозаводске. В них принимают участие самбисты из разных регионов страны. Турнир посвящен памяти создателя карельской школы самбо Ильи Шегельмана, который скончался от коронавируса в декабре прошлого года.

Илья Романович Шегельман основал карельскую школу самбо, насчитывающую тысячи учеников. Как Заслуженный тренер России, тренер сборной Карелии, президент Карельской федерации самбо и дзюдо, он воспитал и подготовил более 200 чемпионов Карелии по самбо, дзюдо и рукопашному бою, его ученики неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России.

 

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