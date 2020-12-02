Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

В Петрозаводске на 77 году жизни умер доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента Илья Шегельман.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Карелия понесла большую утрату – ушел из жизни Илья Романович Шегельман. Он скончался на 77 году жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн", – пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, он знал Илью Романовича лично – это был действительно незаурядный, очень яркий и талантливый человек.

"Наука, педагогика, изобретательство, спорт – во всех этих сферах Илья Шегельман проявил себя, внес большой вклад в развитие. Его знают, как автора более 350 изобретений и патентов в области лесной промышленности, атомной энергетики, экономики. А сколько мальчишек и девчонок полюбили спорт благодаря увлеченности своего тренера! И то, что в Карелии много лет назад появилась школы самбо – его заслуга. Трудно поверить, что с нами больше нет Ильи Романовича – такого активного, энергичного, с потрясающей силой духа. Про таких, как он, говорят – человек-эпоха", – пишет Артур Парфенчиков.

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