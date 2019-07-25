В Петрозаводске ледовый сезон откроется в конце июля

С 29 июля спортивная арена "Луми" откроется для любителей катания на коньках, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Первыми на обновленный лед выйдут игроки команд хоккейных клубов, детские хоккейные команды, а также юные фигуристы из ДЮСШ-6", - говорится в сообщении

По словам замдиректора "Луми" Михаила Федулова, в настоящее время в спорткомплексе выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования. Проведено техобслуживание льдозаливочной машины и системы химводоподготовки, завершены гидравлические испытания инженерных сетей.

Заливка льда началась 19 июля.

Сейчас в здании ледовой арены завершаются общехозяйственные работы: покрашены раздевалки, коридоры, продолжается обустройство подтрибунных помещений, закуплены дополнительные стекла для хоккейных бортов.