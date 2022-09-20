В Петрозаводске открывается проезд по ранее закрытой улице

Ярославская улица на Древлянке открывается вновь после ремонта Лососинского шоссе.
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, сегодня, 6 октября, с утра откроется проезд по Ярославской улице на Древлянке.
Ранее Ярославская и Оборонная улица временно закрывались для проведения ремонта на Лососинском шоссе. Теперь Ярославская открывается, Оборонная пока остается закрытой.
Кроме того, с 30 сентября улица Защитников Донбасса стала продолжением главной дороги на Древлянке, переходящей из проезжей части улицы Хейкконена.
Напомним, с 6 октября также сняты ограничения для автобусов: № 12, 17 и 19 вернутся к своим обычным маршрутам.
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