В Петрозаводске открывается выставка молодых карельских художников

Молодые карельские творцы представят на суд взыскательной публики свои работы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация города приглашает ценителей искусства на выставку молодых карельских художников, которая станет доступна в Городском выставочном зале Петрозаводска 29 апреля

«Подобные показы уже традиционно проводятся на площадке ГВЗ раз в пять лет, начиная с 2010 года. Они позволяют представить самый свежий срез работ нового поколения местных художников, привлечь внимание публики к новым именам, помочь молодым талантам Карелии найти друг друга, творческую среду, приобрести профессиональный опыт. Просто дать максимальному количеству молодых авторов возможность высказаться от первого лица и предъявить своё творчество широкой публике», — отмечают организаторы.

Для просмотра будут доступны работы 66 авторов в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов и районов Карелии. Зрители увидят произведения, созданные молодыми карельскими творцами за последние пять лет. В экспозиции представлены живопись, станковая, книжная и компьютерная графика, плакат, скульптура и объект, анимация и декоративно-прикладное искусство.

Экспозиция будет доступна на площадке с 30 апреля по 23 мая. Режим работы Городского выставочного зала (пр. Ленина, 26) со вторника по воскресенье — с 12.00 до 19.00 (касса — до 18.30). Выходной день — понедельник. 30 апреля площадка работает с 13.00 до 19.00 (касса до 18:00), 1 и 9 мая — с 12.00 до 18.00 (касса до 17.30).

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице городской администрации.