В Петрозаводске отмечают профессиональный праздник огнеборцев

В Петрозаводске на площади Кирова открылся торжественный праздник, посвященный Дню пожарной охраны России и международным соревнованиям среди сотрудников газодымозащитной службы.

По данным пресс-службы МЧС, торжественное мероприятие началось с выноса знамени главного управления МЧС России по Карелии.

"Уважаемые участники соревнований и гости нашего праздника, рад приветствовать вас всех на территории Республики Карелия и города Петрозаводска, – отметил, открывая мероприятие, Александр Фролов, Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия. – Поздравляю вас с наступающим Днём пожарной охраны России, а также с большими праздниками 1 мая и Днем победы. Непосредственно участникам соревнований хочется пожелать честной и интересной борьбы и пускай победит сильнейший".

Вместе с ним участников мероприятия приветствовали председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, а также начальник пожаротушения провинции Северная Карелия (Финляндская республика) Лари Паркинен.

После этого наградили наиболее отличившихся сотрудников. Так, медалью "За спасение погибавших" был награжден старший инструктор -пожарный Вадим Кузькин, который принимал участие в тушении пожара в квартире шести этажного жилого дома № 14а по ул. Фрунзе в городе Петрозаводске.

Серьезный пожар произошло 30 ноября 2016 года. На момент прибытия первых пожарно - спасательных подразделений происходило горение открытым пламенем из окна квартиры, расположенной на втором этаже. В окне квартиры, находящейся непосредственно над горящей, женщина, из-за плотного задымления в комнатах, вылезла на подоконник, громко кричала и просила о помощи. В окнах на пятом и шестом этажах, люди также просили о помощи.

В числе первых, на место пожара прибыл Вадим Кузькин. По прибытии к месту вызова, являясь командиром второго отделения, он получил от руководителя тушения пожара указание сформировать звено газодымозащитной службы и, с использованием спасательных устройств, организовать эвакуацию людей из подъезда. Всего же, на данном пожаре, личным составом отделения, под руководством Вадима Сергеевича, было спасено и эвакуировано по лестничному маршу четырнадцать человек, в том числе четверо детей, а непосредственно им самим была спасена одна женщина и четверо детей.

По завершению торжественного мероприятия был дан старт XXI Международным соревнованиям на звание "Лучший газодымозащитник" и "Лучшее звено ГДЗС".