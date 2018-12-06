В Петрозаводске отменен концерт известного рэпера

Концерт GONE.Fludd в Петрозаводске отменен, сообщает артист и администрация клуба.

"В Петрозаводске прокуратура "настоятельно не рекомендует" проводить наш концерт. Будем требовать официальный отказ с указанием её причины на бумаге. Ищем другую площадку, для проведения гига", - написал Александр Бузе, он же GONE.Fludd в своем твиттер-аккаунте.

"Друзья, с сожалением сообщаем вам об отмене концерта GONE.Fludd 7 декабря в клубе Z.ефир по не зависящим от нас причинам. Всю подробную информацию о переносе концерта и возврате билетов вы можете узнать у организаторов мероприятия в паблике концерта", - сообщается в паблике клуба.

В заведении отказались комментировать как-либо отмену концерта.

GONE.Fludd имеет порядка полумиллиона подписчиков на канале Youtube.

По информации ТАСС, в начале декабря концерты Gone.Fludd не состоялись в Иркутске и Улан-Удэ. "В клубе "Дикая Лошадь" [в Иркутске] было оказано давление со стороны всевозможных органов. Вследствие чего нас настоятельно попросили поменять аудиторию на 18+. В данных условиях проведение концертов первого и второго декабря невозможно", — говорилось в заявлении на странице рэпера во "ВКонтакте".

В последнее время с отменой концертов сталкивались Хаски, Элджей, группы IC3PEAK и "Френдзона". Выступления чаще всего срывались из-за давления на представителей площадок.