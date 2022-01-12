В Петрозаводске отстранили от работы 24 сотрудника образования, отказавшихся от вакцинации

По данным на 11 января, общее число временно отстраненных от работы сотрудников муниципальной системы образования составило 24 человека, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ответ на запрос «Столицы на Онего» о том, насколько остро стоит в Петрозаводске проблема, связанная с нежеланием некоторых педагогов делать прививки от коронавируса, в администрации привели соответствующую статистику и пояснили, на каком основании происходит отстранение их от работы.

По информации мэрии Петрозаводска, в соответствии с Постановлением главного санитарного врача по Республике Карелия от 27.06.2021 года № 3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим показаниям», в перечень лиц, обязанных пройти вакцинацию против COVID-19, включены работники сферы образования. Это требование не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке.

Руководители петрозаводских школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и других муниципальных организаций, работающих в данной сфере, провели разъяснительную работу среди сотрудников. На основании Постановления, а также положений Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в учреждениях были подготовлены и изданы приказы о временном отстранении тех, кто еще не привился (это не касается сотрудников, предоставивших медзаключение о противопоказаниях). В соответствии с требованиями Трудового законодательства РФ как педагоги, так и младший персонал образовательных организаций должны быть уведомлены об этом в установленном порядке.

По данным администрации Петрозаводска на 11 января, общее число временно отстраненных от выполнения своих обязанностей работников муниципальной системы образования составило: 8 педагогов и 3 представителя младшего персонала школ, 1 воспитатель и 8 представителей младшего персонала детских садов и 4 педагога дополнительного образования.