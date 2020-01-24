В Петрозаводске пассажир пострадал после жесткого столкновения на дороге (ФОТО)

В столице Карелии пассажиру легкового автомобиля, находившемуся в салоне в момент ДТП, потребовалась помощь медиков.

В пятницу, 24 января, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого произошла авария, в которой пострадал человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии. ДТП случилось утром, в 8 часов 42 минуты.

43-летний водитель автомобиля "Fiat Albea", выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем "Газель 300926", который двигался по главной дороге. После столкновения автомобиль "Fiat" отбросило на стоящий автомобиль "Ford Focus" с последующим наездом на стойку дорожного знака.

В результате ДТП медицинская помощь была оказана 28-летнему пассажиру автомобиля "Fiat Albea".