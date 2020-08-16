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В Петрозаводске пассажиры толкали вставший на перекрестке троллейбус (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:01, 17 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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Ржавый троллейбус сломался на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова.

Забавное видео под названием "Уставший троллейбус Петрозаводска" выложили в паблике "Живой Петрозаводск". Рогатый транспорт в минувшую пятницу остановился на оживленном перекрестке в центре города. Пассажирам пришлось выйти из салона, чтобы подтолкнуть троллейбус.

Внешний вид транспорта оставляет желать лучшего. Ржавый и грязный троллейбус комментаторы в паблике назвали "ретро-троллейбусом".

Инцидент попал в объектив камеры компьютерной сети "Ситилинк".

Ранее в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-17 14:07:27
Пофиг. Ходите пешком.
Os
2020-08-17 14:03:22
Так и не привезли троллейбусы из Москвы, боится мерия, что все пассажиру уйдут на троллейбус, и маршрутки без прибыли будут.
Chel
2020-08-17 13:40:30
Туристам, видевшим ЭТО, хоть что-то будет вспомнить о городе.
zanoza
2020-08-17 13:46:44
Chel, туристы, всё это безобразие наблюдавшие, никогда ни приедут в наш захолустный город и другим не посоветуют.
zanoza
2020-08-17 13:38:14
Может Мирошник прокомментирует этот вопиющий случай и расскажет горожанам когда в городе появится безопасный городской транспорт.
карел
2020-08-17 13:35:36
Уже и Гену посадили . а мэрия в упор не видит проблем с троллейбусами . что их надо обновлять . Не всех что ли ещё посадили ?
Гость
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