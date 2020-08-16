В Петрозаводске пассажиры толкали вставший на перекрестке троллейбус (ВИДЕО)

Ржавый троллейбус сломался на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова.

Забавное видео под названием "Уставший троллейбус Петрозаводска" выложили в паблике "Живой Петрозаводск". Рогатый транспорт в минувшую пятницу остановился на оживленном перекрестке в центре города. Пассажирам пришлось выйти из салона, чтобы подтолкнуть троллейбус.

Внешний вид транспорта оставляет желать лучшего. Ржавый и грязный троллейбус комментаторы в паблике назвали "ретро-троллейбусом".

Инцидент попал в объектив камеры компьютерной сети "Ситилинк".

Ранее в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.