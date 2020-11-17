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В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:25, 18 Ноября 2020
фото: © кадр из видео/ДТП ПТЗ
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После введения ограничительных мер главой Карелии в маршрутках Петрозаводска в часы пик горожане устраивают потасовки.

Как сообщает ДТП ПТЗ, неприятный инцидент произошел утром 17 ноября в маршрутном автобусе. На одной из остановок водитель пригласил в автобус одного пассажира, поскольку в салоне после введения ограничений из-за коронавируса могут находиться только 12 человек. Но спешащие на работу, учебу и в другие учреждения петрозаводчане решили по-своему: в маршрутку зашли несколько человек. Автобус с лишними пассажирами остался стоять не месте. В итоге "сверхлимитные" пассажиры вышли, за исключением двух человек.

Женщина стала пытаться вытолкнуть из автобуса молодого человека, зашедшего в маршрутку последним. Он находился в автобусе без маски и плюнул пассажирке в лицо.

Видео очевидца произошедшего разметили на ДТП ПТЗ. 

Ранее сообщалось, что врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира.

Сегодня посетители страницы главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсети "ВКонтакте" пишут в комментариях фразу "#ВернитеТранспорт".

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Согласно распоряжению количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

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Комментарии

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sergo
2020-11-18 14:38:41
Этак скоро до бит и ножей дойдет. :(
Сказитель Мифов
2020-11-18 14:37:21
Такими темпами народ совсем озвереет.
Гость
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