В Петрозаводске пенсионер напоил гостей на краденые с карты деньги

Мужчина нашел карту на улице, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от 29-летней горожанки, которая сообщила о хищении денег с её банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 62-летнего петрозаводчанина. Он нашёл на улице в микрорайоне Октябрьский банковскую карту заявительницы.

По версии следствия, мужчина воспользовался бесконтактной формой оплаты и приобрел спиртное и продукты, которыми угостил своих приятелей. Всего с банковской карты потерпевшей было похищено более 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.