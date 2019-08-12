В Петрозаводске пенсионер не послушался полицейских и перевел 215 тысяч мошенникам

Пожилой петрозаводчанин пришел в полицию, чтобы узнать, стоит ли продолжать переводить деньги мошенникам, рассказали в МВД Карелии.

В последний июльский день в дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 73-летний горожанин. Он рассказал, что ему звонят мошенники и требуют перевести 34 тысячи рублей за компенсацию утраченных в 90-е годы накоплений.

Полицейские разъяснили ему, что так действуют именно злоумышленники, которые хотят завладеть его сбережениями. Они подчеркнули в беседе с пожилым человеком, что денежные средства переводить нельзя.

Но, как впоследствии выяснили сотрудники уголовного розыска, звонки не прекратились. И пожилой петрозаводчанин решил заплатить требуемую сумму. После чего неизвестные продолжили тревожить пенсионера. Мужчина оформил кредит в 100 тысяч рублей, также перевел злоумышленникам. После этого незнакомцы попросили перевести еще 300 тысяч рублей.

Пенсионер занял деньги у знакомого. Но в последний момент, испытывая сомнения, повторно решил обратиться к правоохранителям. В отделе полиции Петрозаводска он пояснил, что за 10 дней перевел мошенникам 215 тысяч рублей. К дознавателю у жителя карельской столицы был лишь один вопрос: "Стоит ли переводить еще 300 тысяч рублей?".

Объясняя свое поведение при повторной встрече с полицейскими, пенсионер заявил, - перечислял средства, чтобы его перестали беспокоить.

Полицейские снова разъяснили пожилому городскому жителю, как именно действуют телефонные мошенники, дали ряд практических советов заявителю. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Карельские полицейские предупреждают: жителей Карелии активно атакуют жулики, которые используют психологические приемы в общении, употребляют профессиональную лексику, делают предложения столь выгодные, что от них сложно отказаться. Такие звонки рекомендуется просто игнорировать. В случае, если Вы сомневаетесь, следует исключительно по официальным каналам узнавать, положены ли Вам какие-либо выплаты. Сотрудники полиции призывают граждан предупредить о распространенных мошеннических схемах пожилых и одиноко проживающих возрастных близких.