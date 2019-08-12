Подписаться
Новости. Общество
18:00, 12 Августа 2019
фото: © Fotolia / Leonardo Franko

В Петрозаводске пенсионер не послушался полицейских и перевел 215 тысяч мошенникам

Загрузка...

Пожилой петрозаводчанин пришел в полицию, чтобы узнать, стоит ли продолжать переводить деньги мошенникам, рассказали в МВД Карелии.

В последний июльский день в дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 73-летний горожанин. Он рассказал, что ему звонят мошенники и требуют перевести 34 тысячи рублей за компенсацию утраченных в 90-е годы накоплений.

Полицейские разъяснили ему, что так действуют именно злоумышленники, которые хотят завладеть его сбережениями. Они подчеркнули в беседе с пожилым человеком, что денежные средства переводить нельзя.

Но, как впоследствии выяснили сотрудники уголовного розыска, звонки не прекратились. И пожилой петрозаводчанин решил заплатить требуемую сумму. После чего неизвестные продолжили тревожить пенсионера. Мужчина оформил кредит в 100 тысяч рублей, также перевел злоумышленникам. После этого незнакомцы попросили перевести еще 300 тысяч рублей.

Пенсионер занял деньги у знакомого. Но в последний момент, испытывая сомнения, повторно решил обратиться к правоохранителям. В отделе полиции Петрозаводска он пояснил, что за 10 дней перевел мошенникам 215 тысяч рублей. К дознавателю у жителя карельской столицы был лишь один вопрос: "Стоит ли переводить еще 300 тысяч рублей?".

Объясняя свое поведение при повторной встрече с полицейскими, пенсионер заявил, - перечислял средства, чтобы его перестали беспокоить.

Полицейские снова разъяснили пожилому городскому жителю, как именно действуют телефонные мошенники, дали ряд практических советов заявителю. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Карельские полицейские предупреждают: жителей Карелии активно атакуют жулики, которые используют психологические приемы в общении, употребляют профессиональную лексику, делают предложения столь выгодные, что от них сложно отказаться. Такие звонки рекомендуется просто игнорировать. В случае, если Вы сомневаетесь, следует исключительно по официальным каналам узнавать, положены ли Вам какие-либо выплаты. Сотрудники полиции призывают граждан предупредить о распространенных мошеннических схемах пожилых и одиноко проживающих возрастных близких.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2019-08-12 19:23:08
Не дадите телефончик этого идиота? Раз уж все пользуются, и я позвоню. А потом беспокоить не буду, ни-ни...
Беня
2019-08-12 18:23:40
Говорят, если Господь кого-то хочет наказать то лишаеш ума.....
кир
2019-08-12 18:10:23
Ничего не поможет, пока не будет смертной казни за подобные злодеяния. Mike, ты как считаешь?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

Сегодня 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 1
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
Сегодня 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 15
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 10
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

СОБЫТИЕ ДНЯ: Скандал вокруг ремонта дорог в Петрозаводске
Сегодня 16:02
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»