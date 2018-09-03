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Новости. Происшествия
13:19, 03 Сентября 2018

В Петрозаводске пенсионер после вечеринки остался без денег и банковской карты

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Застолье для 74-летнего петрозаводчанина закончилось потерей 75 тысяч рублей и банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске.

Потерпевший, 74-летний горожанин, рассказал, что незадолго до кражи у него были гости. Застолье было продолжительное, потому хозяин несколько раз просил свою знакомую сходить в магазин и купить необходимое, а для оплаты покупок передавал банковскую карту и пин-код. В какой-то момент выяснилось, что банковская карта пропала. В дальнейшем стало известно, что со счета исчезли 75 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства преступления. В числе гостей был 34-летний ранее судимый петрозаводчанин. Именно он заметил лежащую без присмотра карту и решил воспользоваться ею в своих целях.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

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Комментарии

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кир
2018-09-03 14:38:29
Вторая ходка должна быть последней. Их карму и генетический код изменить нельзя.
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