В Петрозаводске пенсионер после вечеринки остался без денег и банковской карты

Застолье для 74-летнего петрозаводчанина закончилось потерей 75 тысяч рублей и банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске.

Потерпевший, 74-летний горожанин, рассказал, что незадолго до кражи у него были гости. Застолье было продолжительное, потому хозяин несколько раз просил свою знакомую сходить в магазин и купить необходимое, а для оплаты покупок передавал банковскую карту и пин-код. В какой-то момент выяснилось, что банковская карта пропала. В дальнейшем стало известно, что со счета исчезли 75 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства преступления. В числе гостей был 34-летний ранее судимый петрозаводчанин. Именно он заметил лежащую без присмотра карту и решил воспользоваться ею в своих целях.

В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.