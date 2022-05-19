В Петрозаводске пенсионерка зарезала собутыльника

Пьяное застолье закончилось убийством в одной из квартир в столице Карелии, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, 16 мая 58-летняя обвиняемая, находясь в квартире в Петрозаводске, распивала спиртное со своим знакомым. Во время застолья женщина и мужчина поссорились. Пенсионерка нанесла своему собутыльнику удар ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Ранее сообщалось, в Карелии осужденный за убийство вышел из колонии и зарезал еще двоих приятелей.
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