В Петрозаводске пенсионерка зарезала собутыльника

Пьяное застолье закончилось убийством в одной из квартир в столице Карелии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 мая 58-летняя обвиняемая, находясь в квартире в Петрозаводске, распивала спиртное со своим знакомым. Во время застолья женщина и мужчина поссорились. Пенсионерка нанесла своему собутыльнику удар ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, в Карелии осужденный за убийство вышел из колонии и зарезал еще двоих приятелей.