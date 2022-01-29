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В Петрозаводске пешеход отскочил от вылетевшего на него после ДТП автомобиля (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
20:16, 29 Января 2022
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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В столице Карелии произошло столкновение двух автомобилей, один из которых вынесло на тротуар.

Авария произошла сегодня, 29 января, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобили двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях. Авария произошла на регулируемом перекрёстке, когда один из водителей совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался прямо.

От столкновения одну машину отбросило на тротуар. Находившийся там пешеход успел отбежать.

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».

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