В Петрозаводске пешеход отскочил от вылетевшего на него после ДТП автомобиля (ВИДЕО)

В столице Карелии произошло столкновение двух автомобилей, один из которых вынесло на тротуар.

Авария произошла сегодня, 29 января, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобили двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях. Авария произошла на регулируемом перекрёстке, когда один из водителей совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался прямо.

От столкновения одну машину отбросило на тротуар. Находившийся там пешеход успел отбежать.

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».