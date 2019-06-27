В Петрозаводске Петра I снова нарядили в тельняшку

Ночью на памятник Петра I по традиции надели тельняшку.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото "нарядного" Петра I на набережной.

В среду, 26 июня, в Речном училище (филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова) прошел выпускной.

Выпускники по традиции нарядили Петра I в тельняшку.