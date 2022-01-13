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В Петрозаводске пьяный контрактник проломил череп оппоненту и отправился в колонию

Новости. Криминал
06:40, 14 Января 2022
фото: © Руслан Шамуков / ТАСС, архив

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В столице Карелии военнослужащий осужден за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Петрозаводский гарнизонный военный суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сержанта-контрактника, проходившего службу в войсковой части 96848. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с военнослужащего полмиллиона рублей в счет возмещения морального вреда. Об этом информирует 301-й Военный следственный отдел СК России по Западному военному округу.

Установлено, что в декабре 2020 года будущий фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни избил знакомого. ЧП произошло в Петрозаводске на улице Гоголя, возле дома № 11. Контрактник нанес потерпевшему множественные удары кулаками и ногами по голове. В итоге у жертвы были обнаружены различные переломы костей черепа и повреждения головного мозга, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске подросток проломил голову взрослому собутыльнику оконной рамой.

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