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Новости. Криминал
14:24, 09 Апреля 2018

В Петрозаводске пьяный подросток жестоко избил прохожего за отказ дать ему денег

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В Петрозаводске будут судить 17-летнего молодого человека, который обвиняется в вымогательстве с применением насилия.

Как сообщает республиканское управление Следственного комитета, преступление было совершено минувшей осенью.

"По версии следствия, в вечернее время 06 октября 2017 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице в городе Петрозаводске подошел к ранее незнакомому молодому человеку и потребовал от него 500 рублей. Потерпевший отказался передавать деньги, после чего обвиняемый избил его руками и ногами, потребовав передать ему еще 5 тысяч рублей. Потерпевшему удалось вырваться от нападавшего, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции", - отметили в СУ СК.

В отношении подростка было возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ.

"По делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

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Комментарии

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кир
2018-04-09 15:04:05
Только казнить. Человеком он никогда не будет.
Гость
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