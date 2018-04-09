В Петрозаводске пьяный водитель без прав устроил ДТП

Водитель с признаками алкогольного опьянения на Октябрьском проспекте протаранил припаркованные автомобили, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером в минувшую субботу, 7 апреля, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от петрозаводчанина о нетрезвом водителе. Звонивший сообщил, что водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на припаркованные машины в районе дома №13 по Октябрьскому проспекту.

Ближайший наряд ДПС прибыл на место ДТП и обнаружил 30-летнего водителя с явными признаками опьянения. Молодой человек управлял транспортным средством, не имея права управления. Проведенное на месте освидетельствование на состояние опьянение подтвердило состояние алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством.

С результатами алкотеста водитель был не согласен, поэтому его направили на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение.

Как выяснилось, в феврале данный водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления.

Госавтоинспекция Петрозаводска выражает благодарность петрозаводчанам, оказавшим помощь в задержании пьяного водителя, за активную жизненную позицию и неравнодушие к безопасности дорожного движения.

ГИБДД обращается: если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.