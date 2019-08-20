В Петрозаводске планируют отремонтировать несколько десятков лестниц

В ремонте нуждаются 47 лестниц, находящихся на территориях общего пользования, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, такой вывод сделан в ходе инвентаризации объектов городской пешеходной инфраструктуры в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

"В ремонте нуждаются 47 лестниц, находящихся на территориях общего пользования. При этом три из них – на Карельском проспекте (напротив гипермаркета "Лента"), у дома № 16-а по улице, Ровио и вблизи дома № 4 по Лососинской набережной – должны быть восстановлены в первую очередь. Уже заключены договоры на проектирование предстоящих работ", – отметила Анна Дудырина.

В этом году будет выполнен ремонт лестничного спуска на улице Свердлова, предполагается восстановление асфальтовых лестниц у дома № 23 по Комсомольскому проспекту и вблизи транспортного кольца на Древлянке, ведутся предпроектные мероприятия для ремонта лестницы на улице Фрунзе.