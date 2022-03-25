В Петрозаводске по-прежнему ищут водителей для очистки ливневой канализации

«Служба заказчика» набирает на постоянную работу водителей категорий «B» и «C», сообщили в администрации столицы Карелии.

В муниципальное учреждение «Служба заказчика» требуются водители категорий «B» и «C». Соискатели должны иметь среднее профессиональное образование и трудовой стаж по специальности — не менее трёх лет. Приветствуются дисциплинированность, ответственность, отсутствие вредных привычек и нарушений трудовой дисциплины.

Водители будут работать на автомобилях «ГАЗ А32R33», а также на комбинированной каналоочистительной машины «КО-560» на базе «КАМАЗа 65115». Работа предполагает выполнение маршрутных заданий по промывке и откачке колодцев ливневой канализации.

Режим работы — пятидневная неделя с 8 до 17 часов, в пятницу до 16 часов. Есть дежурства в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни. Трудоустройство официальное, включает социальные гарантии и соцпакет.

Резюме необходимо присылать на адрес электронной почты: olk.sz@yandex.ru. Дополнительную информацию о вакансии можно получить по телефону: 8 (964) 318-81-40.