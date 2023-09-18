В Петрозаводске поддержали идею о запрете продажи энергетиков детям

В ходе опроса более 80% петрозаводчан высказались за запрет продажи несовершеннолетним энергетических напитков.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, выясняя, поддерживают ли петрозаводчане недавнюю инициативу Госдумы по запрету продажи безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Как выяснилось, 82% петрозаводчан высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним: «Энергетические напитки вредны и не соответствуют всем требованиям». Против инициативы высказались лишь 9%: «Любой запрет подстегивает употребление»

Женщины поддерживали инициативу чаще мужчин (88 и 77% соответственно). Опрошенные в возрасте 35—44 лет выступали против энергетиков чаще более молодых и более зрелых петрозаводчан.