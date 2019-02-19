В Петрозаводске подожгли дом

Пожар произошел в ночь на 19 февраля на проспекте Карельском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 1.39 на пр. Карельском, 4 произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

В результате повреждена кухня на площади 2 кв м.

Причина возгорания стал поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.