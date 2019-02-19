В Петрозаводске подожгли дом

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Пожар произошел в ночь на 19 февраля на проспекте Карельском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 1.39 на пр. Карельском, 4 произошел пожар в многоквартирном жилом доме.
В результате повреждена кухня на площади 2 кв м.
Причина возгорания стал поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.
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