В Петрозаводске подозреваемый в преступлении скрылся от следствия (ФОТО)

В столице Карелии разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Артёма Алексеевича Л., 1995 года рождения. Мужчина, скрывшийся от органов следствия, подозревается в преступлении против личности.
Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать её по номеру телефона: 8-953-533-36-55, 8-953-534-25-72.
Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание