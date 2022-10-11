В Петрозаводске подозреваемый в преступлении скрылся от следствия (ФОТО)

В столице Карелии разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Артёма Алексеевича Л., 1995 года рождения. Мужчина, скрывшийся от органов следствия, подозревается в преступлении против личности.

Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать её по номеру телефона: 8-953-533-36-55, 8-953-534-25-72.

Конфиденциальность гарантируется.