В Петрозаводске подростки разбили витрину в магазине и пытались угнать автомобиль

Росгвардейцы задержали на Древлянке троих несовершеннолетних хулиганов.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны была направлена на сработку тревожной сигнализации на Древлянку. Там были задержаны трое несовершеннолетних горожан. Подростки разбили витринное стекло торгового павильона и пытались угнать автомобиль с расположенной неподалеку штрафстоянки.

Сотрудники Росгвардии доставили хулиганов в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего бывшей супруге расправой.