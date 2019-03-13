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Новости. Происшествия
10:45, 13 Марта 2019
фото: pixabay

В Петрозаводске подростки сожгли трех медведей

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Двое несовершеннолетних обокрали цветочный ларек в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Владелец цветочного торгового павильона, расположенного в микрорайоне Зарека, утром обнаружил следы непрошеных посетителей. Было сломано окно, а из помещения пропали: кассовый аппарат, новые сим-карты, 3 мягкие игрушки и 9 букетов цветов. Ущерб от действий злоумышленников превысил 30 тысяч рублей. Заявление о происшествии поступило в дежурную часть полиции Петрозаводска.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. В вечер происшествия несовершеннолетний петрозаводчанин отмечал день рождения. Вместе с приятелем он отправился к цветочному ларьку. По версии следствия, обнаружив, что объект закрыт, товарищи решили проникнуть внутрь и похитить ценности.

Полицейские выяснили, что в дальнейшем подростки подарили несколько букетов случайным прохожим, а остальное преподнесли знакомым девушкам. К слову, сообразив, что похищенные вещи могут вызвать подозрение, юные жители карельской столицы сожгли плюшевых медведей из ларька.

Оба фигуранта криминальной истории ранее не судимы.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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