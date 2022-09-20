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В Петрозаводске подростки убежали из магазина со средствами для ухода за волосами и лимонадом

Новости. Общество
12:02, 03 Октября 2022
фото: © getty images

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За выходные росгвардейцы задержали нескольких нарушителей, совершивших набеги на магазины.

За минувшие выходные тревожная кнопка сработала в нескольких торговых точках в Олонце, Петрозаводске, Кондопоге, Питкяранте и Сегеже. Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии.

Так, представители Олонецкого отдела вневедомственной охраны получили вызов о срабатывании тревожной кнопки в сетевом магазине на улице Карла Маркса. На месте происшествия был задержан 33-летний мужчина, который попытался без оплаты пронести мимо кассы алкоголь. Мужчина обматерил сотрудников магазина.

В Петрозаводске росгвардейцы выезжали в торговое заведение на улице Ла-Рошель. Было установлено, что двое подростков ограбили магазин — сбежали со средствами для ухода за волосами и прохладительными напитками. Патруль Росгвардии во время отработки территории задержал подростов. При них было обнаружено похищенное.

За аналогичные правонарушения были задержаны еще трое жителей Карелии — в торговых заведениях Кондопоги, Питкяранты и Сегежи. А в одном из торговых центров посетитель устроил дебош — вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Мужчина продолжал себя так вести даже в присутствии правоохранителей.

Росгвардейцы передали полиции все задержанных для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, росгвардейцы в Карелии стали чаще выезжать на пьяные дебоши.

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