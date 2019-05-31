В Петрозаводске подросток обокрал моющегося пенсионера ради подруги

Подросток украл у мужчины кошелек и драгоценности, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 63-летний мужчина. У него похитили кошелек, в котором находились наличные и золотая цепочка с крестиком. Ущерб превысил 52 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – несовершеннолетний житель Прионежского района.

Выяснилось, что молодой человек, приехав в Петрозаводск, отправился на спортивный стадион, где он уже бывал и знал, как в административном здании расположены помещения. Юноша прошел в мужскую раздевалку. В это время, один из посетителей стадиона оставил там свои вещи и направился в душевую. Подросток похитил чужой кошелек и скрылся с места преступления.

Вскоре ему удалось сбыть похищенное и выручить 24 тысячи рублей. Эти деньги он потратил на личные нужды и подругу.

Возбуждено уголовное дело.